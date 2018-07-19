Пункты приема стеклопосуды: Как это было, и что есть сейчас

Почему сдача пустых бутылок не считалась зазорным делом для любой советской семьи.

Наверное, каждый казахстанец старшего, да и среднего возраста помнит, как сдавал стеклотару в специальные пункты приема. И это не читалось чем-то зазорным, а было вполне обыденным делом. Лишь много позже сдача бутылок стала уделом представителей социально низких слоев общества, а само количество пунктов приема стеклопосуды значительно сократилось. Сейчас государство, осознав все плюсы использования вторсырья, вновь пытается восстановить эту сферу деятельности. Но достичь тех объемов, что были раньше, уже вряд ли удастся. Напомнить, как это было раньше, и узнать, что мы имеем сейчас, попытался журналист Zakon.kz.

От «чебурашки» до «огнетушителя»

Пункты приема стеклопосуды появились в 1970-е годы и просуществовали до начала 2000-х. Они имелись в каждом поселке, микрорайоне, частном секторе. Как правило, это были небольшие темные помещения при магазинах, заставленные пластиковыми ящиками с пустой тарой, с непередаваемым запахом пивных дрожжей и перегара внутри. И это несмотря на то, что существовали особые правила приема стеклотары, за соблюдением которых строго следили приемщики. Бутылки должны были быть чистыми, без посторонних запахов и этикеток. При этом люди были вынуждены толкаться в очередях и беспрекословно повиноваться приемщику. Ведь в случае чего тот мог просто заявить, что ящики под стеклотару закончились, и закрыть дверь перед носом собравшихся, вынуждая их нести свой товар обратно домой.

К слову, в пунктах приема брали не только бутылки из-под вина, лимонада и пива, но и емкости из-под майонеза, молока и кефира. Хотя последние принимали и в простых магазинах, зачастую обменивая определенное количество порожней стеклотары на полную емкость с тем же продуктом.

В принципе во времена СССР все эти емкости были типовыми. Пивные, лимонадные и бутылки из-под водки, именуемые в народе «чебурашкой», бутылки из-под водки и вина по 0,7 литра, называемые «огнетушителем», а так же банки из-под майонеза, сметаны, консервов и большие трехлитровые. Чаще всего в пункты приема люди несли пивные и молочные бутылки, а также мелкие баночки из-под майонеза. Банки покрупнее использовали в хозяйстве, а трехлитровые – вообще никто не сдавал, так как они широко применялись для домашнего консервирования фруктов и овощей.

Зачастую люди были вынуждены толкаться в очередях и беспрекословно повиноваться приемщику. Источник фото: Oadam - LiveJournal

Бутылку сдал – сходил в кино

Отличались все эти емкости и по цене. Причем плата за стеклотару была достойной. Дело в том, что цена всего, что продавалось в СССР в стеклянных емкостях, включала в себя залоговую стоимость «стекла», которая была гораздо выше реальной стоимости бутылок. Это делалось якобы для того, чтобы «сознательные граждане» не выбрасывали бутылки, а шли их сдавать. Цена бутылки составляла около 10% от стоимости вина, около 5% от стоимости водки и половину от стоимости пива. Примерно те же пропорции соблюдались и при продаже других бутилированных продуктов и напитков. Согласно статистическим данным тех лет, производителям молока, алкоголя и различных напитков возвращалось около 95% стеклотары, и она пускалась в оборот до 15 раз.

В итоге стандартная бутылка в пол-литра стоила 20 копеек, что соответствовало стоимости билета в кинотеатр на дневной киносеанс, 4 поездкам в автобусе или 1 мороженому. Две сданные пол-литровые бутылки из-под молока, можно было обменять в магазине на одну полную. А в пункте приема выручить за нее 15 копеек. За литровую давали 20 копеек. То есть, обходясь только молоком и кефиром, советский человек мог выручить за 100 бутылок 15-20 рублей, что было совсем неплохим подспорьем при «среднесоветской» зарплате в 120-150 рублей. Более того, во времена перестройки, помимо официальных пунктов приема, появились и частники, принимающие бутылки. Они разъезжали по улицам и дворам на автомобилях и платили за сданное вторсырье не только деньгами, но и меняли их на дефицитные в то время товары – жвачки, зарубежные шоколадки и даже на мыло и стиральный порошок.

В общем, дело приема стеклопосуды было поставлено на «широкую ногу», и граждане не гнушались собирать и сдавать бутылки. Некоторые вкладывали вырученные деньги в бюджет семьи, другие делали «заначку», третьи – отдавали бутылки детям, предлагая им сдать их самим и пустить прибыль на сладости и другие мелкие покупки. Существовали и «профессиональные бутылочники». В основном местные алкаши либо совсем уж бедные одинокие пенсионеры, собиравшие оставленные бутылки на улицах и в скверах.

Иногда, чтобы бутылка приобрела товарный вид, приходилось отмывать ее в луже. Источник фото: Максим Мирович - LiveJournal.

От заката до рассвета

Индустрия сбора и сдачи пустой стеклотары безупречно работала вплоть до середины 90-х годов, но потом заметно стала сдавать позиции. Распалась единая торговая сеть, бутылка без залоговой стоимости сильно обесценилась, упор стал делаться на производство новой стеклопосуды (которую не надо мыть на дорогостоящем оборудовании, несколько раз проверять на качество очистки и скрытые дефекты), и замену «стекла» пластиком.

Уже к началу 2000-х число пунктов приема стеклопосуды сократилось в десятки, если не в сотни раз, а ее цена настолько понизилась, что сбор бутылок стал в основном уделом маргинальных личностей. Кто еще мог позариться на 2 тенге, вырученные за бутылку, которую зачастую еще и нужно было доставить в приемный пункт, расположенный в другом районе города. Поэтому большая часть стеклотары отправлялась (и отправляется) на обычную свалку. И это при том, что отечественные производители алкогольных, да и других напитков продолжают разливать большую часть своей продукции в стеклянную тару, ежегодно используя порядка 1 млрд стеклянных бутылок, большую часть которых приходится завозить из-за рубежа.

В 2016 году эксперты компании «Оператор РОП» подсчитали, что в стране образуется порядка 340 тысяч тонн стеклобоя в год, и при этом лишь порядка 30 тысяч тонн стеклоотходов перерабатывается и используется вторично. При этом, по данным компании, для производства тонны бутылок (2 860 штук) расходуется около 1,2 тонны природного сырья, в том числе 0,59 тонны кварцевого песка, 0,172 тонны известняка 0,186 тонны соды и 0,072 тонны полевого шпата, а также около 4 МВт • час электроэнергии. Тогда они и выступили с инициативой увеличить вторичное использование бутылок и запустили пилотный проект для стимулирования рынка сбора и использования вторичной стеклотары. В итоге во всех крупных городах Казахстана были открыты новые, в том числе и передвижные, пункты приема стеклотары, где за стеклянную бутылку можно стало получить от 8 до 15 тенге. Принятые бутылки поставляются производителям алкогольных и безалкогольных напитков для повторного использования.

Данное нововведение преследовало сразу несколько целей – сократить площади мусорных полигонов, создать новые рабочие места, повысить инвестиционную привлекательность и помочь развитию отрасли, снизить нагрузку на окружающую среду за счет меньшего использования ресурсов. В целом, идея хорошая, только вот количество самих пунктов приема стеклопосуды настораживает – в среднем 2-3 на весь город.

Уже к началу 2000-х годов сдача бутылок стала уделом беднейших слоев населения. Источник фото Oadam - LiveJournal.

От частного к общему

Как отметил управляющий директор ТОО «оператор РОП» Сергей Юрча, в принципе пункты приема стеклотары существовали и раньше, но в небольшом количестве. Поэтому в позапрошлом году их было решено не то что возродить, а финансово простимулировать и просубсидировать. На это им выделялись денежные средства на повышение закупочной цены стеклотары. В итоге цена за бутылку поднялась в несколько раз, что позволило в прошлом году собрать 14,5 миллионов бутылок и поставить их производителям для розлива напитков. В текущем году этот пилотный проект был продлен и уже принято порядка 20 миллионов бутылок. В числе наиболее активных сборщиков стеклотары – Алматы, Шымкент и Костанай.

«Конечно, сейчас в отличие от советских времен, магазины стеклотару не принимают, и мы устанавливаем эти пункты приема там, где в городе выделены для этого земли. Поэтому изначально не планировалось устраивать сотни приемных пунктов. Для того, чтобы возродить ту систему, что была в СССР, надо внедрять в стране депозитно-возвратную систему оборота тары, как, например, сейчас это происходит в Германии. Там человек приходит в магазин с использованной бутылкой, размещает ее в специально-установленном аппарате и ему дают чек на покупку продуктов в этом магазине. Безусловно, мы тоже считаем эту систему приоритетной и важной, и нынешнее субсидирование приемных пунктов стеклотары – это, лишь первый шаг для внедрения депозитной системы. Но это возможно лишь в перспективе, когда у торговых объектов уже появятся обязательства по приемке этой тары. То есть, в крупных торговых точках будут устанавливаться так называемые вендинговые аппараты, в которые человек будет помещать пустую бутылку с нанесенным на нее штрих-кодом , и ему будет выдаваться чек на получение скидки в этом магазине. В мелких торговых точках приемка стеклотары будет вестись вручную работниками магазина, как это было в советское время», – рассказал С. Юрча.

Правда, по его словам, введение подобной системы дело не быстрое. Сначала нужно подвести итоги пилотных проектов по сбору многооборотной тары за прошлый и нынешний год, потом оценить необходимые законодательные изменения для внедрения этой системы, экономические и другие аспекты. При оптимистичном развитии событий внедрение депозитной системы произойдет в 2020-2021годах, а при пессимистичном – в 2024-2025 годы.

«Но в теперешнем виде, когда нет обязательств у торговых объектов, когда нет этой депозитной системы, то, конечно, все эти пункты приема будут, так сказать, ситуативными. И их не будет в большом количестве, так как в каждом дворе приемный пункт не поставишь. Конечно, человек вряд ли поедет на другой конец города, чтобы сдать бутылки. Но такой цели и не преследовалось. Для того, чтобы охватить основную массу граждан нужна либо депозитная система, о которой я упомянул, либо внедрение раздельного сбора отходов. Этим мы параллельно тоже занимаемся. Но конечно, один пункт приема не может охватить целый город, и он на это не рассчитан. Потому это и звучит как пилотный проект. Но он работает уже почти два года, и мы видим ощутимый рост объемов сданного вторсырья. Поэтому первый шаг – это отработка сбора стеклотары и мониторинг заинтересованности населения в ее сдаче. А перспектива у всего этого – создание депозитной системы, которая будет уже всеобъемлющей», – пояснил С.Юрча.

Так же он отметил, что помимо «официальных», существуют и альтернативные пункты приема стеклотары, реклама которых размещена на различных сайтах и в соцсетях. Судя по всему, они накапливают большие объемы стеклотары и сдают в «официальные» пункты приема либо поставляют напрямую на предприятия-производители напитков. Либо используют собранную тару в качестве «стеклобоя» продавая его на стекольные заводы. Но в любом случае существование таких пунктов приема, тоже процесс позитивный, как с точки зрения охраны окружающей среды и переработки отходов.

Прием стеклотары постепенно возрождается в Казахстане. Источник фото: fishki.net.

Владимир Демидов

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