Международный олимпийский комитет (МОК) выразил соболезнования близким Дениса Тена в связи со смертью фигуриста, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

The Kazakhstan Olympic Committee has confirmed that Olympic figure skater Denis Ten, bronze medallist at Sochi 2014, has died. He was 25.



Our thoughts are with his family, friends and the figure skating community. pic.twitter.com/p65VRpvpOG