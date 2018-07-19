МОК выразил соболезнования близким Дениса Тена
Соболезнования опубликованы в Twitter.
Фото : twitter19 июля 2018, 22:28
Международный олимпийский комитет (МОК) выразил соболезнования близким Дениса Тена в связи со смертью фигуриста, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу организации.
The Kazakhstan Olympic Committee has confirmed that Olympic figure skater Denis Ten, bronze medallist at Sochi 2014, has died. He was 25.— Olympic Channel (@olympicchannel) 19 июля 2018 г.
Our thoughts are with his family, friends and the figure skating community. pic.twitter.com/p65VRpvpOG
Денис Тен скончался в четверг в больнице в Алматы, куда поступил с ножевым ранением.
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