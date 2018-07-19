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МОК выразил соболезнования близким Дениса Тена

Соболезнования опубликованы в Twitter.

Фото : twitter19 июля 2018, 22:28

Международный олимпийский комитет (МОК) выразил соболезнования близким Дениса Тена в связи со смертью фигуриста, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

Денис Тен скончался в четверг в больнице в Алматы, куда поступил с ножевым ранением.

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