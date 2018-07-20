Трамп пригласил Путина посетить Вашингтон осенью

Ранее глава Белого дома заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с российским президентом.

Президент США Дональд Трамп приглашает главу России Владимира Путина посетить Вашингтон этой осенью, сообщает РИА Новости.

"В Хельсинки президент согласился на продолжающийся диалог на рабочем уровне между сотрудниками советов безопасности двух стран. Президент Трамп попросил (советника по национальной безопасности. — Прим. ред.) Джона Болтона пригласить президента Путина в Вашингтон осенью. Обсуждение этого уже ведется", — написала пресс-секретарь президента США Сандерс в Twitter.

Ранее глава Белого дома заявил, что с нетерпением ждет новой встречи с российским президентом.

На второй встрече Трамп надеется обсудить противодействие терроризму, вопросы безопасности Израиля, тему ядерного нераспространения, кибератаки, экономическое сотрудничество, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и другие темы.

Саммит в Хельсинки

Шестнадцатого июля Путин и Трамп провели в финской столице первую полноформатную встречу. Их беседа продлилась в общей сложности четыре часа. Она началась с разговора тет-а-тет, который занял больше времени, чем предполагалось. Лидер Соединенных Штатов сразу же после окончания встречи оценил ее как положительную.

Путин на итоговой пресс-конференции рассказал, что стороны прошлись практически по всему спектру двусторонних отношений и международной повестки и кое-где даже достигли практических договоренностей. В частности, решили сотрудничать в области безопасности. Кроме того, американский президент в очередной раз подчеркнул, что "сговора" с Москвой не было.

Американский лидер также отметил, что связи с Россией важны для США и всего мира, и заявил, что Москва и Вашингтон должны найти возможность сотрудничать.

Саммит и его результаты вызвали шквал критики со стороны политических оппонентов Трампа.

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