Опыт создания "Агробиржи" в Кызылординской области будет распространен по республике

«Агробиржа» будет способствовать расширению рынков сбыта, установлению прямых контактов между покупателем и продавцом, увеличению экспортных операций.

По инициативе управления сельского хозяйства Кызылординской области создан интернет-ресурс «Агробиржа», где можно в режиме онлайн приобрести, реализовать или обменять сельскохозяйственную продукцию, семена, сельскохозяйственную технику, удобрения, химикаты и услуги, сообщает пресс-служба акима области.

Агробиржа была запущена в рамках проектного управления. По словам вице-министра сельского хозяйства Гульмиры Исаевой, опыт создания Агробиржи в Кызылординской области будет рекомендован всем регионам.

По словам начальника управления сельского хозяйства Кызылординской области Бахыта Жаханова, зачастую товаропроизводители не имеют прямых доступов на рынки сбыта, неопределенность куда, кому и по какой цене продавать произведенный товар является одной из нерешенных проблем не только в регионе, но и в республике.

"Ни для кого ни секрет, что одним из факторов удорожания продовольственных товаров - большое количество посредников, по оценкам экспертов на их долю приходится от 65 до 85 % добавочной стоимости, что приводит к искаженному ценообразованию и необоснованному завышению цен, причем сами товаропроизводители получают минимальную прибыль. В этих целях мы и создали электронную площадку по торговле сельхозпродукцией «Агробиржа», которая будет способствовать расширению рынков сбыта, установлению прямых контактов между покупателем и продавцом, увеличению экспортных операций", - отметил Бахыт Жаханов. Отметим, что информация на сайте www.agrosauda.kz предоставлена на 4 языках: на казахском, русском, английском и китайских языках. В будущем планируется размещать и на персидском языке. Отметим, что одна из стран, куда экспортируют свою продукцию кызылординские аграрии является Иран.

В настоящее время работа над улучшением интернет-ресурса продолжается, в скором времени будет запущено мобильное приложение Агробиржи.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!