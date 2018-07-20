Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Китай может обрушить мировые цены на уголь

Значительное сокращение потребления угля планируется в 82 городах Поднебесной.

Фото : techtoobl20 июля 2018, 11:16

Последние несколько лет Китай реформирует металлургическую, угольную и энергетическую отрасли, борясь тем самым за улучшение экологической ситуации. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на газету «Ведомости».

Отмечается, что один из ключевых пунктов реформ — перевод предприятий ЖКХ и энергетики с угля на газ. Утвержденная на днях расширенная трехлетняя программа предусматривает сокращение потребления угля в 82 городах Китая на 5-10 процентов относительно показателей за 2016 год. По мнению директора центра экономического прогнозирования Газпромбанка Айрата Халикова, сокращение потребления угля приведет к существенному снижению цен на него к 2020-2021 годам.

О том, что Поднебесная сокращает добычу и использование угля сообщали в 2016 году экономисты из Китая, Великобритании и США. Они отмечали, что использование угля достигло пика в 2013-2014 годы и с тех пор пошло на спад.

В числе причин сокращения потребления этого природного ресурса ученые называют замедление экономического роста, спад в угольной промышленности и экономическую политику по снижению зависимости от полезного ископаемого.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты