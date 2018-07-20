Глава АДГСПК: Госслужащим с детьми позволят позже приходить на работу
Возможно, практика будет распространена во всех государственных органах.
Фото : kyzmet.gov.kz20 июля 2018, 13:47
Председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев рассказал об изменениях в графике работы государственных служащих агентства, передает Спутник.
Сейчас проект агентства по установлению гибкого графика проходит апробацию, в случае позитивных результатов практика будет распространена во всех государственных органах.
"Для сотрудников, имеющих детей, которым ежедневно необходимо в сады и школы, рабочий день начинается в девять тридцать утра. Также две трети служащих изъявили желание увеличить время обеденного перерыва, для них рабочий день заканчивается позже — в семь часов вечера", — сказал глава ведомства.
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