Глава АДГСПК: Госслужащим с детьми позволят позже приходить на работу

Возможно, практика будет распространена во всех государственных органах.

Председатель агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев рассказал об изменениях в графике работы государственных служащих агентства, передает Спутник.

Сейчас проект агентства по установлению гибкого графика проходит апробацию, в случае позитивных результатов практика будет распространена во всех государственных органах.

"Для сотрудников, имеющих детей, которым ежедневно необходимо в сады и школы, рабочий день начинается в девять тридцать утра. Также две трети служащих изъявили желание увеличить время обеденного перерыва, для них рабочий день заканчивается позже — в семь часов вечера", — сказал глава ведомства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!