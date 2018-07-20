Антитеррористические учения прошли в Восточном Казахстане
Отработаны вопросы совершенствования систем оповещения и реагирования на различные сценарии совершения актов терроризма на опасных производственных объектах региона.
Фото : п/служба20 июля 2018, 16:13
В Восточно-Казахстанской области 20 июля прошло республиканское оперативно-тактическое учение «Шығыс-Антитеррор-2018», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.
«Отработаны вопросы совершенствования систем оповещения и реагирования на различные сценарии совершения актов терроризма на опасных производственных объектах региона. Акцентировано внимание на повышение уровня взаимодействия задействованных государственных органов по предупреждению, пресечению и ликвидации их последствий», - говорится в сообщении, размещенном на сайте комитета.
Как отмечается, в процессе учения в рамках условно введенного «красного уровня террористической опасности» подразделениями специального назначения проведена специальная операция по освобождению заложников, обезвреживанию и ликвидации террористов.
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