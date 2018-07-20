Гиперзвуковой скандал: сотрудников Роскосмоса подозревают в сливе секретной информации

В пятницу утром начались обыски в центральном научно-исследовательском институте машиностроения

Работников головного научно-исследовательского института госкорпорации "Роскосмос" подозревают в передаче секретных наработок российской промышленности в части гиперзвука, пишет Sputnik.

Обыски в центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ФГУП ЦНИИмаш) и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрия Пайсона начались в пятницу утром.

"В рамках дела о государственной измене глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился оказывать следственной группе максимальное содействие. Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИМаша, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт", — передает РИА Новости со ссылкой на источник в госкорпорации.

Во время мартовского послания Федеральному собранию Российской Федерации Владимир Путин представил гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс "Кинжал", не имеющий мировых аналогов. Он назвал его "идеальным оружием".

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