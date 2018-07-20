Казахстанские спортсмены выходят с траурными повязками на старты

Официальные и неофициальные старты казахстанских федераций начинаются с минуты молчания.

В память о погибшем Денисе Тене казахстанские спортсмены выйдут на официальные старты с траурными чёрными повязками, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета.

В китайском городе Уси начался чемпионат мире по фехтованию. Команда Казахстана участвует, повязав на руки чёрные ленты.

Официальные и неофициальные старты казахстанских федераций начинаются с минуты молчания.

Футбольные клубы «Кайрат» и «Тобол» выразили соболезнования семье казахстанского фигуриста и посвятили ему победы в своих матчах Лиги Европы.

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