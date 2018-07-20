Головкин летит из Лос-Анджелеса на похороны Дениса

В Караганде почтили память фигуриста.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин вылетел из Лос-Анджелеса в Алматы, чтобы проводить Дениса Тена в последний путь, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание Караганды «Новый вестник».

Информацию сообщил заслуженный тренер Казахстана Нургазы Жарылгапов в ходе прощания с фигуристом. 20 июля в Караганде на площади ДС им. Н. Абдирова горожане почтили память Дениса Тена.

Начиная с 16:00 карагандинцы начали собираться у здания Дворца спорта. У входа в здание установлен уголок, посвященный прославленному фигуристу. К портретам Дениса Тена люди приносят цветы и чтут память погибшего спортсмена. На столе горожане оставляют горящие свечки, цветы.

На траурной акции памяти выступили руководитель управления физической культуры и спорта Карагандинской области Дмитрий Карпов, а также известные спортсмены – Максим Раков, Серик Елеуов и другие.

«Денис Тен - истинный патриот своей страны, гордость Казахстана. Это страшно несправедливо, когда уходят такие люди. Его жизнь прервалась на пике спортивной карьеры. Казахстан потерял своего выдающегося чемпиона. Мы до последнего верили в чудо, к огромному сожалению оно не произошло. Выражаем соболезнования родным и близким Дениса Тена. Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах всех казахстанцев. Для нас Денис Тен остается легендой», — говорит Дмитрий Карпов.

Со всех уголков мира, где сейчас находятся карагандинцы, приходят соболезнования. Завтра в 8 часов 30 минут в Астане, на «Барыс арене», наша сборная конькобежного спорта, в том числе и карагандинка Екатерина Айдова, будут говорить о нем. Все спортсмены выражают соболезнования семье, невероятная утрата постигла весь казахстанский спорт.

«Страшная трагедия, не поддающаяся осмыслению, не укладывающаяся в голове, произошла с нашим Денисом. Денис – это первый спортсмен, фигурист, который в истории Республики Казахстан подарил медаль 2014 года на зимних Олимпийских играх. Его достижения дали большой толчок развитию фигурного катания в нашей стране. Денис для нас всегда останется первым, мы будем его помнить. Наши соболезнования всем казахстанцам», — сказала Гульнара Аликулова, руководитель областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по зимним видам спорта.

К слову, у стенда памяти собрались и дети, их родители, спортсмены, журналисты и просто неравнодушные горожане. Многие люди не смогли сдержать слез.

«Я лично знал Дениса Тена, мы познакомились с ним на Ассамблее народов Казахстана, где вместе с нашим великим боксером Геннадием Головкиным выступали перед нашим президентом. Мы общались с ним. Когда мне позвонили и сказали, что он [Денис Тен – Прим. ред.] в больницу попал, а потом через некоторое время передали, что он умер, это была страшная трагедия для нас. Он мне как сын был. Мы должны беречь их. Это те люди, которые богом отмечены. Такие как Дмитрий Карпов, Максим Раков, Геннадий Головкин. Гена Головкин летит из Лос-Анджелеса на похороны своего, можно сказать, брата. Пусть земля ему будет пухом. 25 лет. Это возраст моего сына, они дружили с ним. Мы сегодня вечером летим на похороны. Я хотел всех поблагодарить, что вы пришли сегодня. Это трагедия для нас, такая личность…», — со слезами на глазах рассказал заслуженный тренер РК Нургазы Жарылгапов.

Затем состоялась минута молчания. Карагандинцы запустили в небо белые и черные шары, черные – как знак скорби и траура, белые – как знак светлой памяти.

Похороны убитого казахстанского фигуриста Дениса Тена пройдут 21 июля в г. Алматы.

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