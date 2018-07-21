Родственники туркменского президента сняли пассажиров с рейса, чтобы самим вылететь

В результате около 160 пассажиров, имея на руках билеты, не попали на свой рейс.

Близкий родственник президента Бердымухамедова вместе с членами своей семьи, сняв с рейса пассажиров целого самолета, вылетел сам. Как сообщили независимые друг от друга источники Азатлыка, это произошло примерно месяц назад в воздушном направлении Туркменабат-Ашхабад.

В результате около 160 пассажиров, имея на руках билеты, не попали на свой рейс. Родственники президента Бердымухамедова возвращались в Ашхабад из поездки в Койтендаг.

Источник Азатлыка приводит рассказ представителя аэропорта в Туркменабате: "Близкий родственник президента со всей семьей на четыре дня приехал на отдых в Койтендаг. Когда они собирались обратно, из-за того что специальный борт не прибыл вовремя, пассажирам обычного рейса не дали вылететь, вместо них отправили всю семью президентского родственника. Пассажирам ничего не объяснили".

Койтендаг, расположенный в Лебапской области, является популярным местом отдыха.

По словам источника, близкие родственники президента остановились в государственной гостинице. В Койтендаг направились на гражданском вертолете. Вплоть до их отъезда жители района столкнулись с ограничением передвижения, был усилен полицейский надзор.

Другой источник Азатлыка "о скандальном рейсе" рассказал следующее: "Даже, если бы пассажиров не сняли с рейса, в самолете было достаточно места и для членов семей. Несмотря на это, заставили оставить всех пассажиров. Оставшиеся пассажиры выразили недовольство и коллективно пожаловались руководству аэропорта".

Сотрудники службы безопасности аэропорта, опасаясь усиления конфликта, пытались найти дополнительный транспорт, но безрезультатно. "Таким образом, снятые с рейса пассажиры вылетели из Лебапа в Ашхабад только на следующий день, а те, кому нужно было срочно, отправились на такси", - сообщает источник Азатлыка.

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