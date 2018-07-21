Гарик Харламов выразил соболезнования в связи со смертью Дениса Тена

Это происшествие он назвал нелепой трагедией.

Резиент Comedy Club Гарик Харламов выразил соболезнования в связи с кончиной фигуриста Дениса Тена, сообщает Zakon.kz.

Это происшествие он назвал нелепой трагедией.

"Хочу выразить соболезнования родным и близким, всем поклонникам таланта Дениса Тен. Ужасная и нелепая трагедия, которая унесла жизнь талантливейшего фигуриста просто не укладывается в голове. Ему было всего 25 лет. Нет слов. Земля пухом", - написал в своем Instagram Гарик Харламов.

Денис Тен умер 19 июля. Автоворы, которые пытались снять зеркала с его машины, ударили спортсмена в ногу ножом. Врачи сделали все, что было в их силах, но рана была не совместима с жизнью.

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