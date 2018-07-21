Гарик Харламов выразил соболезнования в связи со смертью Дениса Тена
Это происшествие он назвал нелепой трагедией.
Фото : sports.kz21 июля 2018, 13:26
Резиент Comedy Club Гарик Харламов выразил соболезнования в связи с кончиной фигуриста Дениса Тена, сообщает Zakon.kz.
Это происшествие он назвал нелепой трагедией.
"Хочу выразить соболезнования родным и близким, всем поклонникам таланта Дениса Тен. Ужасная и нелепая трагедия, которая унесла жизнь талантливейшего фигуриста просто не укладывается в голове. Ему было всего 25 лет. Нет слов. Земля пухом", - написал в своем Instagram Гарик Харламов.
Денис Тен умер 19 июля. Автоворы, которые пытались снять зеркала с его машины, ударили спортсмена в ногу ножом. Врачи сделали все, что было в их силах, но рана была не совместима с жизнью.
Все новости по теме смотрите здесь.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4929172-f9d086c5e7568936956a9626717939de
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...