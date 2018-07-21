Из-за сильной жары в Кызылординской области объявлено штормовое предупреждение

22 июля днем в Кызылординской области на большей части сохраняются сильная жара до +42 градусов.

В Кызылординской области из-за сильной жары объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

22 июля днем в Кызылординской области на большей части сохраняются сильная жара до +42 градусов, 23 июля днем местами сильная жара до 40 градусов.

22 июля днем, 23-24 июля в Кызылординской области местами сохранятся пыльная буря, южный, юго-восточный с переходом на северо-восточный ветер 15-20 м/с.

23-24 июля в Кызылординской области местами ожидается гроза.

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