Из-за сильной жары в Кызылординской области объявлено штормовое предупреждение
22 июля днем в Кызылординской области на большей части сохраняются сильная жара до +42 градусов.
Фото : Today.kz21 июля 2018, 15:00
В Кызылординской области из-за сильной жары объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
22 июля днем в Кызылординской области на большей части сохраняются сильная жара до +42 градусов, 23 июля днем местами сильная жара до 40 градусов.
22 июля днем, 23-24 июля в Кызылординской области местами сохранятся пыльная буря, южный, юго-восточный с переходом на северо-восточный ветер 15-20 м/с.
23-24 июля в Кызылординской области местами ожидается гроза.
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