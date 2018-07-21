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В Японии 13 человек погибли от жары за один день

В субботу на значительной территории страны установилась жара выше 35 градусов.

Фото : Meteoprog21 июля 2018, 20:59

Агентство Киодо сообщает о 13 погибших от теплового удара в Японии в субботу, передает РИА Новости.

В субботу на значительной территории страны установилась жара выше 35 градусов. В Киото столбик термометра поднялся выше 38-градусной отметки. В субботу в Киото от жары погибли семь человек. Кроме того, от жаркой погоды погибли еще шесть человек в других префектурах.

Поступают сообщения о многочисленных госпитализациях, в том числе и массовых, с подозрением на тепловой удар. Часто это связано с проведением спортивных мероприятий в школах. Так, в префектурах Гифу и Сидзуока несколько школьников доставлены в больницу с тепловым ударом.

Как ожидается, в ближайшие дни температура будет держаться выше 35-градусной отметки. Метеорологи призывают население воздержаться от выхода на улицу и активной деятельности на солнце без крайней необходимости.


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