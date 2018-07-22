Карагандинский чиновник вымогал взятку, чтобы построить мазар матери

Чиновник рассказал, что получил 1 миллион 500 тысяч тенге.

Полтора года колонии «срезал» суд теперь уже бывшему заместителю акима Абайского района Карагандинской области Димашу Сулейменову, который был ранее осужден на 6 лет за взяточничество, сообщает zakon.kz со ссылкой на NUR.KZ.

Чиновник рассказал, что получил 1 миллион 500 тысяч тенге для того, чтобы построить маме мазар и провести поминальный обед. Она скончалась за две недели до его задержания сотрудниками Нацбюро по противодействию коррупции.

Димаш Сулейменов просил апелляционную коллегию по уголовным делам Карагандинского областного суда проявить снисхождение и учесть смягчающие обстоятельства – характеристики, раскаяние и семейное положение. Судья первой инстанции не посчитала, что эти обстоятельства могут быть смягчающими. Коллегия пересмотрела приговор и смягчила наказание взяточнику.

«Положительные характеристики осужденного по месту его жительства, работы, раскаяния, отсутствие судимости необоснованно судом первой инстанции не были признаны смягчающими. Коллегия полагает, что приговор подлежит изменению и назначению наказания в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы», — огласил постановление председательствующий по делу, судья Карагандинского областного суда Рашид Нурмагамбетов.

Таким образом, чиновник вместо 6 лет проведет в колонии 4 года 6 месяцев.

Напомним, замакима был задержан в Караганде 26 июля 2017 года. В его «Тойоте» борцы с коррупцией нашли полтора миллиона тенге. Эту сумму ему передал представитель ТОО, который строил объекты в рамках госпрограммы «Развитие регионов 2020». В свою очередь, чиновник обещал подписать акты выполненных работ и оказывать дальнейшее покровительство.

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