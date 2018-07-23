Женщину шокировала предсмертная записка живой дочери

Как выяснилось, текст записки с объяснением причин самоубийства, сочинили неизвестные хулиганы.

Британка Виктория Уильямс (Victoria Williams) пришла в ужас после того, как школьные хулиганы опубликовали поддельную предсмертную записку ее дочери Серен (Seren). Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на The Daily Post.

С женщиной связались друзья, которые увидели фейковое сообщение в Snapchat. В посте была фотография 13-летней девочки, поверх которой стояла надпись «Покойся с миром, Серен». Хулиганы также сочинили текст с объяснением причин самоубийства.

Злоумышленники написали, что дочь Уильямс покончила с жизнью из-за депрессии и серьезных издевательств. «Это сообщение она передала мне в соцсетях, чтобы никто не переживал по поводу того, что она вам не отвечает и ничего не пишет», — говорилось в посте.

Как только женщина узнала о предсмертной записке, она срочно позвонила дочери. Девочка оказалась жива и заверила, что никаких мыслей о самоубийстве у нее нет.

Уильямс рассказала, что ее дочь нередко достают школьные хулиганы. Она обратилась к администрации учебного заведения, а также написала заявление в полицию, чтобы найти автора фальшивой предсмертной записки. Администрация школы пообещала предпринять необходимые меры после выявления преступника.

Женщина также рассказала, что после инцидента полностью контролирует смартфон Серен: у нее есть все пароли от социальных сетей ребенка. «Мне повезло, что дочь мне доверяет, потому что она знает, что ей нужна моя помощь, но мне грустно думать, что другие дети не могут разговаривать со своими родителями, и мы все слышим об ужасных последствиях. Я просто хочу обратить внимание на то, что дети способны быть такими жестокими», — заявила Уильямс.

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