Какой будет погода 24-26 июля в Казахстане

На юго-западе максимальная температура повысится до плюс 43 градусов.

Высотный циклон, вызвавший в воскресенье сильные дожди в северных и северо-восточных районах Казахстана, начал смещаться на юг Западной Сибири, сообщает Zakon.kz.

По информации "Казгидромета", ложбина этого циклона будет распространяться на центральные, южные, юго-восточные и восточные области республики.

«Начнёт поступать прохладный и влажный воздух из Сибири. Поэтому в предстоящие трое суток в восточной половине Казахстана ожидаются кратковременный дожди, на востоке и северо-востоке местами сильные дожди и возможен град, шквалистое усиление ветра и понижение температуры воздуха. На западные и юго-западные области после кратковременного ослабления жары вновь начнёт поступать горячий воздух с Ирана, что вызовет очередное повышение температуры воздуха, на юго-западе максимальная температура повысится до плюс 40…43 градусов», - сообщают синоптики.

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