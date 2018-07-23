Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Сильный дождь и град ожидаются в двух областях Казахстана

Возможно выпадение града.

Фото : 24.kz23 июля 2018, 15:52

В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

24 июля в Акмолинской области местами ожидается сильный дождь, гроза, шквал, град. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, северный 15-20 м/с, порывы 23 м/с.

В Кокшетау ожидается гроза, шквал, возможен град. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, северный порывы 15-20 м/с.

В Астане ожидается гроза, град. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, северный порывы 15-20 м/с.

Вероятность шторма 90-95 %.

24 июля в Северо-Казахстанской области ожидается северный ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с. Местами гроза, шквал, днем возможен град. Ночью ожидается местами сильный дождь.

В Петропавловске ожидается северный ветер 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. Гроза, шквал, днем возможен град.

Вероятность шторма 90-95 %.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты