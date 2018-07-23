Сильный дождь и град ожидаются в двух областях Казахстана
Возможно выпадение града.
В двух областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".
24 июля в Акмолинской области местами ожидается сильный дождь, гроза, шквал, град. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, северный 15-20 м/с, порывы 23 м/с.
В Кокшетау ожидается гроза, шквал, возможен град. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, северный порывы 15-20 м/с.
В Астане ожидается гроза, град. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, северный порывы 15-20 м/с.
Вероятность шторма 90-95 %.
24 июля в Северо-Казахстанской области ожидается северный ветер 15-20, местами порывы 23-28 м/с. Местами гроза, шквал, днем возможен град. Ночью ожидается местами сильный дождь.
В Петропавловске ожидается северный ветер 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. Гроза, шквал, днем возможен град.
Вероятность шторма 90-95 %.
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