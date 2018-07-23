Из чего должна быть сделана школьная форма, рассказал Бекшин

Это шерсть, шелк, лен или хлопок.

Председатель Комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин на брифинге в СЦК дал советы казахстанским родителям насчет выбора правильной школьной формы, передает корреспондент Zakon.kz.

«Школьная форма должна также соответствовать гигиеническим нормативам. То есть удельный вес синтетических материалов не должен превышать определенные нормы. Если это касается верхнего слоя одежды, то это должны быть натуральные волокна, как шерсть, шелк, лен, хлопок», - сказал он.

По его словам, натуральные компоненты ткани должны составлять не менее 35%.

«Далее второй слой - подкладка. Она должна на 100 % быть из натуральных тканей. В блузках и рубашках содержание натурального материала должно составлять не менее 65 %. Причина в том, что синтетические волокна практически не пропускают воздух. В результате это приведет к дискомфорту ребенка, сказывается на самочувствии, успеваемости», - пояснил Ж. Бекшин.

Также, как добавил глава Комитета, стоит уделять большое внимание детской обуви.

«На сегодня мы также должны придавать значение школьной обуви. Она также должна быть из натуральных материалов. Обувь также должна дышать. Если обращать внимание на кожзаменители, то это может грозить грибковым заболеваниям», - отметил спикер.

Кроме этого, он дал ряд рекомендации родителям по соблюдению режима для школьников.

«Нужно обратить внимание на режим дня школьников. При посещении школ мы должны готовить детей к режиму. Это чередование к активности ребенка и нахождения в стадии спокойствия. Режим играет важную роль. В том числе качество и продолжительность сна. Для детей 1-4 классов продолжительность сна должна составлять не менее 10-10,5 часов. Далее 5-6 классы-– 9,5-10 часов. Для старшеклассников продолжительность сна должна составлять 8-9 часов. Перед экзаменами продолжительность может увеличиваться на 1 час», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана.

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