Представитель «ООН-женщины» выразила соболезнование в связи с гибелью Дениса Тена

Мы были глубоко шокированы и опечалены этим жестоким преступлением - Илейн Конкиевич.

Фото : vecher.kz

Представитель структуры «ООН-женщины» в Казахстане г-жа Илейн Конкиевич выразила свои соболезнования в связи с трагической кончиной Дениса Тен, сообщает zakon.kz. «Мы были глубоко шокированы и опечалены этим жестоким преступлением. Денис Тен являлся одним из лучших и талантливых атлетов, представлявшим многокультурный Казахстан на международной арене. То, что его жизнь была так скоропостижно оборвана в 25 лет, вызывает у всех нас глубокую скорбь. он представлял собой прекрасного спортсмена. привносивший не только эстетику в спорт. но и обладавший физической и умственной силой. Память о нем навсегда останется в наших сердцах. Пусть он покоится с миром. Мы приносим свои самые глубокие соболезнования его семье, друзьям, болельщикам, всем казахстанцам, пребывающим в скорби в эти дни».

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