Кызылординский театр имени Бекежанова примет участие в международном фестивале "Фриндж" 

Фестиваль состоится в Эдинбурге с 3 по 27 августа.

Кызылординский областной музыкально-драматический театр имени Нартая Бекежанова примет участие в международном фестивале искусств "Фриндж" в Эдинбурге, с постановкой "Акбаян" по мотивам лиро-эпической драмы казахского народного писателя Габита Мусрепова "Козы Корпеш-Баян Сулу", сообщает пресс-служба акима области.

Фестиваль "Фриндж" ("Fringe") проводится ежегодно начиная с 1947 года в Эдинбурге (Шотландия) и является крупнейшим фестивалем театрального искусства в мире. В этом году в нем примут участие около 50000 артистов из 50 стран мира.

Вниманию зарубежной публике артисты кызылординского театра представят спектакль "Акбаян", который поставил художественный руководитель театра, заслуженный деятель Казахстана Хусейн Амир-Темир. Художник-декоратор – Нуркен Калымбетов. Следует отметить, что большинство актеров в постановке молодые. К примеру, в роли Акбаян выступают Зарина Кенжали и Айым Бегмат, в роли Козы – Санат Жузбай, Кодара играет Канат Архабаев, Карабая – лауреат премии Союза молодежи Казахстана "Серпер" Бахытбек Темирбеков, Макпал – обладатель нагрудного знака "Деятель культуры" Министерства культуры и спорта РК Залипа Толепова, Кунекей – Актолкын Толеуова.

В 50-минутной постановке – история помолвленных еще с колыбели, но разлученных и встретившихся спустя семнадцать лет влюбленных. Они мечтают быть вместе, однако на их пути возникают препятствия – ослепленный жаждой наживы отец девушки Карабай и влюбленный в Баян и желающий заполучить ее силой Кодар. Спектакль демонстрирует национальный колорит и казахскую культуру через национальные танцы, игры и спортивные состязания - асыки, кокпар, перетягивание каната, а также национальные костюмы.

"Главная цель выбора спектакля "Акбаян" на фестивале искусств – показать миру национальные ценности, традиции и обычаи казахского народа через призму искусства. В постановке гармонично сочетаются самобытность и культурные ценности нашего народа, и показать их на мировой сцене - это историческое событие и одновременно почетная миссия для нашего театра", - сказал художественный руководитель коллектива, заслуженный деятель Казахстана Хусейн Амир-Темир.

За полувековую историю театра в его репертуар вошло множество пьес различных жанров, заслуживших признание и любовь зрителей. Кроме того, в составе театра выступают молодежная труппа, кукольный театр и драматический коллектив, всего – около 50 артистов. Ранее с гастролями театр посетил такие страны как Турция, Азербайджан и Великобритания.

Эдинбургский Fringe – крупнейший в мире фестиваль искусств. Фактически, их сразу несколько: музыкальный, этнический, кино-, книжный и главные два - оперный и экспериментально-театральный.

История фестиваля "Фриндж" (в переводе "окраина") началась в 1947 году, когда несколько театральных трупп, не попавших в программу первого Эдинбургского международного фестиваля, решили организовать альтернативное мероприятие, ориентированное на более свободное понимание творчества. Они провели свой фестиваль на стихийных площадках по всем городу и получили немало восторженных отзывов критиков. С того времени два этих события - Эдинбургский международный фестиваль и "Фриндж" проводятся вместе.

"Фриндж" – не только самый крупный, но и самый доступный фестиваль на Земле. Каждый сезон фестиваль "Фриндж" предлагает своим гостям грандиозную программу - более 3000 представлений различных жанров – от балета и драмы до файер-шоу и стендап-комедии.

По традиции, главные платные концерты состоятся на 4 больших открытых площадках фестиваля: театре Pleasance, Assembly Rooms, Gilded Balloon и надувной сцене Underbelly. Основная масса бесплатных уличных представлений пройдет на популярнейшей туристической улице Королевская миля, а также на холме Маунд.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!