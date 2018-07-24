В МВД объяснили, почему подозреваемые в убийстве Тена "не первые попавшиеся"

По словам вице-министра внутренних дел, в сегодняшней исполнительной системе невозможно задержать "не тех" людей.

Вице-министр внутренних дел Рашид Жакупов прокомментировал сообщения в соцсетях о том, что полиция задержала "первых попавшихся лиц", которые на самом деле не причастны к убийству фигуриста Дениса Тена, передает Zakon.kz.

"Честно скажу, мы читаем комментарии в соцсетях и СМИ. Хочу сразу сказать, что распространяемые сведения о том, что полиция схватила первых попавшихся, не соответствует действительности. Установлены действительные лица, которые совершили данные преступления. Мы располагаем неопровержимыми доказательствами их причастности к данному преступлению. Вывод о виновности лица и мера наказания - это прерогатива суда, мы представим суду достаточно убедительные доказательства того, что истинно виновные лица в совершении данного преступления установлены", - сообщил спикер.

Вице-министр добавил, что сегодня действия полиции контролирует прокуратура и проверяет суд, а потому задержать "первых попавшихся" просто невозможно. Спикер подчеркнул, что сегодня информация из социальных сетей не соответствует действительности.

"Мы неоднократно по резонансным преступлениям сталкиваемся с такой трактовкой в соцсетях, где полиция обвиняется в том, что якобы первых попавшихся хватает. Но система правосудия построена таким образом, что предварительное следствие находится под надзором органов прокуратуры, выводы следствия проверяются судом, поэтому схватить и первое попавшееся лицо представить суду - это нонсенс", - сделал вывод Жакупов.

В МВД продолжают работу по причастности подозреваемых в совершении других преступлений.

Ксения Давыдова

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