МВД: Звонившего Кудайбергенову дознавателя могут уволить
В отношении дознавателя начата служебная проверка.
Фото : zakon.kz24 июля 2018, 13:37
Заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов прокомментировал меру ответственности дознавателя за звонок, чтобы примириться по другому преступлению в момент задержания подозреваемого по убийству Дениса Тена Армана Кудайбергенова, передает корреспондент Zakon.kz.
«В соответствии с УПК РК при задержании того или иного лица и потерпевшего, орган досудебного расследования обязан ему разъяснить право на примирение. Это требование закона. Как потерпевшему, так и подозреваемому мы обязаны объявить о том, что он имеет право примириться с потерпевшим или подозреваемым, смотря, кому разъясняется это право», - сказал он.
По его словам, это происходит также в порядке медиации.
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«Что касается заявления потерпевшего (из Астаны) по Алматы о том, что непосредственно ему звонил дознаватель и говорил, можно ли дать телефон подозреваемому для того, чтобы он с вами переговорил, я думаю, что сегодня мы закончим служебную проверку в отношении нашего дознавателя. Если этот факт будет подтвержден, он будет однозначно уволен из органов внутренних дел», - пообещал Р. Жакупов.
Ксения Давыдова, Астана
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