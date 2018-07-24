МВД: Звонившего Кудайбергенову дознавателя могут уволить

В отношении дознавателя начата служебная проверка.

Заместитель министра внутренних дел РК Рашид Жакупов прокомментировал меру ответственности дознавателя за звонок, чтобы примириться по другому преступлению в момент задержания подозреваемого по убийству Дениса Тена Армана Кудайбергенова, передает корреспондент Zakon.kz.

«В соответствии с УПК РК при задержании того или иного лица и потерпевшего, орган досудебного расследования обязан ему разъяснить право на примирение. Это требование закона. Как потерпевшему, так и подозреваемому мы обязаны объявить о том, что он имеет право примириться с потерпевшим или подозреваемым, смотря, кому разъясняется это право», - сказал он.

По его словам, это происходит также в порядке медиации.

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«Что касается заявления потерпевшего (из Астаны) по Алматы о том, что непосредственно ему звонил дознаватель и говорил, можно ли дать телефон подозреваемому для того, чтобы он с вами переговорил, я думаю, что сегодня мы закончим служебную проверку в отношении нашего дознавателя. Если этот факт будет подтвержден, он будет однозначно уволен из органов внутренних дел», - пообещал Р. Жакупов.

Ксения Давыдова, Астана

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