Где найти всю интересующую информацию об Атырауской области

Геопортал Атырауской области – весь регион как на ладони

Созданный по заказу Ситуационного центра Аппарата акима Атырауской области и при поддержке Акимата Атырауской области Геоинформационный портал - первая подробная электронная карта города и области с данными по каждому объекту социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры региона, охватывающими различные направления деятельности региона, сообщает корреспондент Zakon.kz со ссылкой на Ситуационный центр акима Атырауской области

Пользоваться Геопорталом можно не только с компьютера, но и с любого мобильного устройства. Это позволяет с легкостью находить информацию о местонахождении различных организаций с их контактными данными и режимами работ, в том числе ЦОНов, поликлиник, аптек, гостиниц, банкоматов, АЗС и других социально важных объектов. Помимо этого имеется информация по автобусным маршрутам и остановкам.

Помимо этого есть возможность узнавать о проводимых мероприятиях, ознакомиться с Картой правонарушений, а также участвовать в управлении регионом через обращения.

"Каждый желающий может ознакомиться с генеральным планом развития города Атырау, в том числе с красными линиями в существующей и проектируемой части города. С целью экономического развития области опубликованы перспективные проекты для потенциальных инвесторов, с описанием цели, общей стоимости, текущего состояния и его преимуществ. Принцип открытых данных также обеспечивается ежегодно обновляемыми статистическими данными по сельским населенным пунктам Атырауской области", - сообщили в акимате области.

Предпринимателям доступна информация о земельных аукционах и конкурсах, в которой указываются местоположение участка, условия для участия, а также места приема заявок.

"В конце текущего года на Геопортале для населения и бизнесу Атырауской области будут представлены Геоинформационные сервисы по получению около двадцати электронных услуг в сфере земельных отношений, архитектуры и градостроительства, которые значительно упростят процедуры подачи заявок на предоставление земельных участков, технических условий, архитектурно-планировочных заданий и т.д", - заключили в акимате.

Ознакомиться с Геопорталом можно здесь.

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