«Тайные покупатели» на вокзале Атырау выявили коррупцию проводников

Для проверки привлекли специалистов мониторинговой группы.

18-21 июля областная специальная мониторинговая группа совместно с департаментом Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области проверяли качество работы казахстанских железнодорожных компаний на вокзале Атырау, пишет МИА "Казинформ".

Был использован метод «тайных покупателей» для выявления посредников и фактов продажи мест проводниками. Оказалось, что хотя в кассах билетов по направлениям «Атырау - Мангышлак», «Актобе - Мангышлак», «Атырау - Алматы» не было, в самих поездах свободные места имеются.

Между тем, пассажиры вынуждены договариваться с проводниками.

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