«Тайные покупатели» на вокзале Атырау выявили коррупцию проводников
Для проверки привлекли специалистов мониторинговой группы.
Фото : из открытых источников24 июля 2018, 20:09
18-21 июля областная специальная мониторинговая группа совместно с департаментом Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции по Атырауской области проверяли качество работы казахстанских железнодорожных компаний на вокзале Атырау, пишет МИА "Казинформ".
Был использован метод «тайных покупателей» для выявления посредников и фактов продажи мест проводниками. Оказалось, что хотя в кассах билетов по направлениям «Атырау - Мангышлак», «Актобе - Мангышлак», «Атырау - Алматы» не было, в самих поездах свободные места имеются.
Между тем, пассажиры вынуждены договариваться с проводниками.
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