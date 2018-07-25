В Петропавловске зоозащитники выступили против открытия зоопарка

Защитники животных написали обращение акиму Северо-Казахстанской области, высказались против открытия зоопарка.

В Петропавловске зоозащитники протестуют против открытия зоопарка, передает Sputnik.

Волонтеры молодежного общественного объединения "Фауна" и общественного фонда "Добрая планета" написали обращение к акиму Северо-Казахстанской области Кумару Аксакалову, в котором высказались против открытия зоопарка на территории городского ботанического сада.

"Мы, нижеподписавшиеся жители города Петропавловска, обращаемся к вам с просьбой об отмене решения открыть зоопарк на территории Ботанического сада. Зоопарк — это тюрьма для животных. Уже доказано, что животные в неволе испытывают ужасную тоску, приводящую к заболеванию, называемому зоохозис — стереотипное поведение, определяется как повторяющаяся, несменяемая модель поведения без очевидной цели или функции (кусание клетки, выкручивание шеи, кружение головой, рвота и самоистязание). Животные, содержащиеся в неволе, всегда выглядят жалко, а страдающие зоохозисом в особенности и способны травмировать психику чувствительных людей и детей", — пишут в своем обращении зоозащитники.

Они отмечают, что в наше время существует множество источников, показывающих жизнь диких животных в естественной среде, поэтому зоопарки являются анахронизмами и не несут никакой педагогический ценности, как принято было считать.

"Надо признать, что зоопарк является очень жестоким развлечением и отказаться от бессмысленной эксплуатации животных. К тому же, как показывает мировая практика, большинство зоопарков убыточны, и это, несомненно, сказывается на условиях содержания, уходе и физическом состоянии животных. Если обратиться, к примеру, казахстанских зоопарков, в этом легко убедиться. Нашумевшая история в Алматинском зоопарке с погибшей тигрицей Куралай, которой не оказали своевременно в должном объеме медицинскую помощь. В Карагандинском зоопарке больного медвежонка скормили ягуарам на глазах у посетителей. Это лишь случаи, которые стали известны широкой публике", — пишут защитники животных.

В качестве аргумента они приводят социологическое исследование, проведенное в социальных сетях, в котором выяснилось, что за открытие зоопарка выступают менее 30% респондентов и более 60% категорически против и никогда не будут его посещать.

"В заключение хочется процитировать слова Махатмы Ганди: "Величие и моральный прогресс нации можно измерить тем, как эта нация относится к животным". Уважаемый Кумар Иргибаевич! Ваша репутация справедливого и добропорядочного человека позволяет нам надеяться на положительное решение по нашему обращению", — заключают зоозащитники.

Под данным обращением идет сбор подписей населения.

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