38 человек погибли в результате серии терактов на юге Сирии

По данным Al Ekhbariya, нападения организовали члены запрещенной в России группировки "Исламское государство".

По меньшей мере 38 человек погибли, десятки получили ранения в среду в результате серии терактов в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Ekhbariya.

По его данным, теракты были организованы группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ) в районах, находящихся под контролем правительства страны.

Ранее агентство SANA сообщило, что мощный взрыв прогремел в среду в городе Эс-Сувейда (92 км от Дамаска) - административном одноименной провинции. По его информации, террористы привели в действие взрывное устройство в районе овощного рынка Сук-эль-Ходра. В этой вылазке принимали участие шесть смертников, полиции удалось ликвидировать четверых из них. Затем поступили сведения о взрыве в районе Эль-Мусаллех.

Теракты в Эс-Сувейде сопровождались нападением банд террористов на населенные пункты в окрестностях города. Как рассказал телеканалу Al Ekhbariya глава сирийской общины горцев-друзов шейх Юсеф Джарбуа, бойцы отрядов Сил национальной обороны в ряде мест отразили эти атаки. По его словам, вооруженные банды просочились со стороны пустыни на границы с Ираком и Иорданией. На помощь ополченцам направлены войска, бои с террористами идут в селениях Дума, Телль-Бусейр, Араджа и Эль-Мтуна.

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