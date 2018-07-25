Человек сорвался со скалы в Бурабае

Пострадавший передан скорой медицинской службе, состояние удовлетворительное.

На горе в районе Абылайхана в Бурабайском районе пострадал человек, передает Zakon.kz.

Сообщение на пульт "112" поступило в 11:28.

"По поступлению информации оперативным дежурным незамедлительно в 11:29 на место происшествия направлены скорая медицинская служба и спасательное подразделение №7 и ПЧ-20 п. Бурабай ДЧС Акмолинской области. По прибытию на место происшествия в 11:45 установлено, что мужчина во время прогулки в горной местности сорвался со скалы и получил травмы", - проинформировал официальный представитель КЧС МВД РК Руслан Иманкулов.

Спасателями была оказана первая медицинская помощь, пострадавшего эвакуировали в безопасную зону для транспортировки пострадавшего в больницу.

По завершению горноспасательных работ пострадавший передан скорой медицинской службе, состояние пострадавшего удовлетворительное.

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