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Казахстан запретил поставки мяса птиц из трех регионов РФ

Ограничения касаются Орловской, Ростовской и Нижегородской областей и вступили в силу с 19 июля.

Фото : prodmagazin.ru26 июля 2018, 07:10

Казахстан ввел запрет на поставки птицеводческой продукции из трех регионов России из-за распространения гриппа птиц. Об этом говорится в документах Россельхознадзора, передает ТАСС.

Ограничения касаются Орловской, Ростовской и Нижегородской областей и вступили в силу с 19 июля. Как уточнил Россельхознадзор, запрет касается живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции, не прошедших тепловую обработку (не менее 70 градусов), кормов и кормовых добавок, охотничьих трофеев, не прошедших таксидермическую обработку, а также бывшего в употреблении оборудования для содержания, убоя и разделки птиц.

25 июня министерство сельского хозяйства Казахстана уже сообщало, что запрещает ввоз в страну продукции 36 птицефабрик России из-за птичьего гриппа. Вспышки птичьего гриппа были зарегистрированы в трех регионах страны — в Пензенской, Курской и Саратовской областях. Однако в Россельхознадзоре тогда подчеркнули, что сложившаяся ситуация является прогнозируемой и обусловлена сезонностью.


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