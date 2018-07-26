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Эротика вне возраста: в рекламе нижнего белья снялась 57-летняя женщина

Женщина без стеснений позировала в самых вызывающих позах, демонстрируя не только кружевные изделия, но и свою фигуру.

Фото : life.ru26 июля 2018, 11:49

57-летняя модель из Новой Зеландии Мерси Брюер стала лицом рекламной кампании эротического белья Lonely. Женщина без стеснений позировала в самых вызывающих позах, демонстрируя не только кружевные изделия, но и свою фигуру. Съёмка в лучших традициях фотосессий Agent Provocateur прошла в одной из старых усадеб Новой Зеландии.

Источник life.ru


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