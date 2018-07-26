Во время ремонта дома житель Семея обнаружил царские монеты

Монеты в очень хорошем состоянии.

Житель Семея во время ремонта своего дома обнаружил царские монеты, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "24.kz".

На ценную находку Марат Сасанов наткнулся случайно. Мужчина решил сменить прогнившие полы и обнаружил под ними 20 монет. Они были разбросаны по всей территории комнаты. Марат, считает, что их обронили рабочие, когда 173 года назад строили этот дом.

Самая старая находка датируется 1833 годом. При этом все они в очень хорошем состоянии. Среди них в основном пятаки и однокопеечные монеты.

"Несмотря на то, что являюсь председателем краеведческого общества «Прииртышье» в нашем городе, я тем не менее был удивлен, что такое количество монет и тем более в своем доме я смог найти. Хотя мы обычно всегда выезжаем, изучаем дома, знаем, где искать, находим монеты но своем доме приятно находить. Монеты представляют может больше историческую ценность, нежели нумизматическую. Радует, что они очень в хорошем состоянии", - сообщил житель Семея.

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