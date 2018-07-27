Макгрегор нашел способ избежать тюрьмы за нападение на автобус UFC
Очередное заседание суда по делу против ирландца состоится 26 июля. На слушании будет присутствовать сам Макгрегор.
Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор, напавший на автобус с бойцами UFC в апреле этого года, пойдет на сделку с обвинением и избежит тюремного заключения. Об этом сообщает "Лента.ру".
Издание уточняет, что такой сценарий приведет к снятию с Макгрегора еще двух обвинительных приговоров, связанных с инцидентом. Очередное заседание суда по делу против ирландца состоится 26 июля. На слушании будет присутствовать сам Макгрегор.
В следующем бою Макгрегор должен встретиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC в легком весе. Ожидается, что поединок состоится до конца 2018 года.
5 апреля Макгрегор, пытавшийся выяснить отношения с Нурмагомедовым, напал на автобус, в котором находились участники турнира UFC 223, в том числе россиянин. В результате пострадали двое бойцов, поединки с их участием были отменены. Кроме того, не состоялся и бой Артема Лобова — друга Макгрегора, участвовавшего в нападении. Позднее ирландец добровольно сдался властям и был отпущен из зала суда под залог.
30-летний Макгрегор — бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе. В его активе 21 победа при трех поражениях.