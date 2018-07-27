400 полицейских оцепили два авторынка в Астане

В оперативно-профилактическом мероприятие принимают участие около 400 полицейских.

Столичные полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие "Скупка", которое направлено на выявление мест скупки и хранения похищенного имущества, передаёт корреспондент BNews.kz.

Представители правоохранительных органов осуществили проверку на территориях рынков б/у автозапчастей "Камкор 2" и "Титан" в районе Мясокомбината и посёлка Коктал.

"Это плановое мероприятие, которое направлено на выявление мест скупки и хранения похищенного имущества, задержание лиц, которые занимаются противоправными деяниями. Кроме того, полицейские проводят среди торговцев разъяснительную работу. Продавцам напомнили, что за реализацию похищенного имущества грозит уголовная ответственность. К сожалению, в последние дни в столице имеются факты кражи с автомашин: аккумуляторы, зеркала. У нас есть списки похищенного имущества", - сообщили в ДВД города.

В оперативно-профилактическом мероприятие принимают участие около 400 сотрудников оперативных, следственных, миграционных подразделений столичной полиции, участковые. В ДВД города добавили, что чуть позже расскажут об итогах операции, выявленных нарушениях и возможных задержаниях.

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