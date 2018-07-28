Грабитель забил пенсионерку до смерти в Карагандинской области

Подозреваемый задержан.

В Караганде 33-летний пьяный мужчина убил 82-летнюю пенсионерку, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

Так, 25 июля текущего года родственниками обнаружен труп 82-х летней пенсионерки с признаками насильственной смерти в своем доме.

Вечером этого же дня в ходе оперативно-розыскных мероприятии задержан 33-х летний житель города, который признался в совершений тяжкого преступления. Задержанный пояснил, что в состоянии алкогольного опьянения нанес телесные повреждения потерпевшей, проходя возле её дома.

Начато досудебное расследование по статье 99 часть 1 УК.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся следственные действия, по результатам которого будет принято окончательное процессуальное решение.

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