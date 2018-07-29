Улица Макатаева в Алматы стала односторонней
Движение организовано в западном направлении.
Фото : kolesa.kz29 июля 2018, 11:00
В Алматы открыта новая односторонняя улица. Это отрезок ул. Макатаева от Калдаякова до Муканова, передает сайт «Колеса».
Движение организовано в западном направлении. Нанесена разметка автобусной полосы.
Также дорожники начали подготовку к превращению ул. Гоголя в одностороннюю. На пересечениях с другими улицами уже стоят новые дорожные знаки, закрытые пакетами.
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