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Шымкент получил новую цифру

Теперь автомобилисты города будут получать номера 17.

Фото : kolesa.kz29 июля 2018, 11:09

С опозданием на два дня в Казахстане стартовала выдача госномеров с новым, 17-м регионом. Эти цифры присвоили Шымкенту официальным приказом главы МВД, который был опубликован в пятницу, 13 июля, и вступил в силу во вторник, 24 июля, пишет сайт «Колёса».

На этом изменения не закончились. В свежих водительских удостоверениях шымкентских автомобилистов появилась литера Y. В Туркестанской области на госномерах остаётся цифра 13, а на правах — буква Х.

Официальных комментариев о причинах задержки получить не удалось. Одни источники утверждали, что проблема крылась в электронной базе данных, другие — что в спецЦОНы просто-напросто не завезли новые госномера.


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