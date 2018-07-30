Выполнение требований опасного челленджа едва не стоило жизни американцу

Мужчина попытался в танце вскочить на капот двигавшейся машины, но был сбит ею.

Американец Джейлен Норвуд (Jaylen Norwood) попытался оригинально выполнить популярный челлендж #InMyFeelings, однако в последний момент его сбила машина.

К счастью, обошлось без серьезных последствий, и доморощенный каскадер опубликовал снятый видеоролик на своей странице в Instagram.

В начале видео мужчина выходит из машины и начинает танцевать под музыку рэпера Дрейка на проезжей части, но поскальзывается и падает. В этот момент в него врезается автомобиль, проезжающий по встречной полосе. Как отметил герой видеоролика, его сбила не случайная машина. Мужчина планировал завершить выполнение челленджа, запрыгнув на капот движущегося автомобиля, однако не учел влажное пятно на асфальте. Оно и послужило причиной его падения. В заключение видеоролика, его автор сообщил, что серьезно не пострадал, отделавшись несколькими царапинами.

Данный челлендж запустил американский комик Шигги (Shiggy), после чего затею поддержали известные актеры и певцы. Ранее испанские полицейские предупредили пользователей сети об опасности флешмоба #InMyFeelings, участники которого выпрыгивают из автомобилей и танцуют под песню американского рэпера.

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