В отдаленных аулах Туркестанской области устанавливают "умные" фонари

Установка фонарей обошлась в 245 млн тенге. Уличные фонари могут выполнять 14 функций.

В Байдибекском районе Туркестанскойобласти все больше аулов, где установлены столбы и освещены улицы. К примеру, фонари появились в населенных пунктах Актас, Кашкарата, Кенсай Борлысайского сельского округа, сообщает пресс-служба акима области.

Инициатором работы в рамках направления "Родная земля", обозначенного в программной статье Главы государства ""Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" , выступил уроженец данного района, обладатель ордена "Құрмет", филантроп Оралбек Ботбай. Предприниматель вдоль дороги протяженность 14 км, соединяющей три аула, установил 438 столбов и подключил фонари.

Радость сельчан разделил заместитель акима области Уласбек Садибеков. Он поблагодарил предпринимателя, не забывающего о родных краях, и вручил О.Ботбаю благодарственное письмо акима области, накинул на его плечи чапан.

Бий села Кошкарата, ветеран образования Е. Кырыкбаев выразил благодарность от имени односельчан.

Меценат в свою очередь пообещал и дальше оказывать помощь в благоустройстве родного района.

Установка фонарей обошлась в 245 млн тенге. Уличные фонари могут выполнять 14 функций. К примеру, зарядка сотовых телефонов, распространение wi-fi, запись на видео уличного движения и другие. Еще одна особенность - фонари автоматически распознают светло ли на улице или темно и в зависимости от этого загораются. Это позволяет экономить до 75% энергии.

На этом поддержка предпринимателя не закончится. В данный момент по его инициативе в селе Шаян ведется установка 77 столбов вдоль дороги протяженностью 3 км на улице М.Ауезова.

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