Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Ворвавшийся в дом кенгуру шокировал семью австралийцев

Чтобы успокоить животное пришлось применить успокоительное.

Фото : УКРОП.org30 июля 2018, 17:39

Напуганный кенгуру вломился в дом в пригороде Мельбурна (Австралия), и в панике разгромил его. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на BBC News.

Семью австралийцев разбудило животное, запрыгнувшее в здание через окно воскресным утром. Им удалось загнать паникующего кенгуру в ванную комнату.

Как отметил вызванный сотрудник службы спасения диких животных Манфред Забинскас, люди не пострадали, а вот сам кенгуру порезал лапы и потерял много крови, что обеспокоило жильцов. Животное было в панике, поэтому пришлось применить успокоительное, чтобы оказать ему помощь.

Кенгуру, как пишет издание, мог запрыгнуть в дом, испугавшись собаки или проезжающей машины. В жилище он разбил еще одно окно, пытаясь выбраться на свободу. Сейчас он находится в центре помощи диким животным.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты