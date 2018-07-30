Ворвавшийся в дом кенгуру шокировал семью австралийцев

Чтобы успокоить животное пришлось применить успокоительное.

Напуганный кенгуру вломился в дом в пригороде Мельбурна (Австралия), и в панике разгромил его. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на BBC News.

Семью австралийцев разбудило животное, запрыгнувшее в здание через окно воскресным утром. Им удалось загнать паникующего кенгуру в ванную комнату.

Как отметил вызванный сотрудник службы спасения диких животных Манфред Забинскас, люди не пострадали, а вот сам кенгуру порезал лапы и потерял много крови, что обеспокоило жильцов. Животное было в панике, поэтому пришлось применить успокоительное, чтобы оказать ему помощь.

Кенгуру, как пишет издание, мог запрыгнуть в дом, испугавшись собаки или проезжающей машины. В жилище он разбил еще одно окно, пытаясь выбраться на свободу. Сейчас он находится в центре помощи диким животным.

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