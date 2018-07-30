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В зоопарке Алматы впервые появился детеныш фламинго

Об этом сообщила директор зоопарка.

Фото : из открытых источников30 июля 2018, 20:44

Птенец фламинго впервые вылупился в алматинском зоопарке. Об этом на своей странице в Instagram сообщила директор зоопарка Айгуль Тулеева, сообщает Zakon.kz.

"Поймала счастья миг! Первенцы! Вновь пополнение - с рождением новой жизни всех нас! Колония фламинго, прилетевшая из Кубы в наш Алматинский зоопарк в 2010 году, спустя столько лет дала первое потомство", - рассказала Айгуль Тулеева.


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