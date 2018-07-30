Стену памяти Дениса Тена убрали в Астане

Народный мемориал в честь погибшего казахстанского спортсмена простоял около 10 дней.

Стена памяти, созданная поклонниками в честь убитого казахстанского фигуриста Дениса Тена, была убрана в понедельник.

Импровизированный мемориал появился на набережной реки Есиль в Астане 20 июля. Шокированные известием о трагической смерти Дениса Тена, горожане несли портреты знаменитого спортсмена, цветы, игрушки и свечи на набережную.

Как сообщила Sputnik Казахстан организатор столичного Арбата Арай Ордабаева, бумажные портреты сильно пострадали от дождя. Их собрали и пока хранят у администрации Арбата. А игрушки забрал сельский аким в интернат.

Будет ли на набережной место, посвященное памяти Дениса Тена, пока неизвестно.

Казахстанский фигурист Денис Тен погиб в возрасте 25 лет от рук автоворов. Трагедия произошла 19 июля 2018 года в центре Алматы. Около трех часов дня Денис Тен вышел из ресторана и заметил двух парней, которые пытались снять с его автомобиля боковые зеркала. Спортсмен попытался их задержать самостоятельно, но завязалась потасовка и один из преступников ударил его ножом в бедро. Денис Тен скончался в больнице, потеряв около трех литров крови.

По подозрению в убийстве Дениса Тена задержаны и арестованы 24-летние Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов. Кто именно из них нанес Денису Тену роковой удар, установит экспертиза. Также по подозрению в недонесении о преступлении задержана некая Жанар Толыбаева.

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