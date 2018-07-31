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Названы страны с самым быстрым интернетом

Данные собирали за 12 месяцев в 200 странах и регионах.

Фото : © AFP 2018 / Roslan Rahman31 июля 2018, 00:01

Британский сайт, который оценивает качество интернет-соединения, обнародовал рейтинг стран по скорости широкополосного интернета, сообщает РИА Новости со ссылкой на Euromag.ru.

Первое место досталось Сингапуру, а Швеция и Дания заняли второе и третье места соответственно. На четвертом оказалась Норвегия, за ней идут Румыния, Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Венгрия. Россия в этом году заняла 47-е место.

Данные собирали за 12 месяцев в 200 странах и регионах – специалисты смотрели, сколько времени уйдет на то, чтобы скачать фильм в пять гигабайт при средней скорости подключения в стране.

Составители рейтинга также отмечают, что за год средняя скорость интернет-подключения в мире выросла на 23% (и это, по их мнению, отличный результат).


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