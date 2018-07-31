Два миллиарда тенге потратили казахстанцы на "красивые номера"
Сумма более чем в три раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Фото : ustinka.kz31 июля 2018, 16:46
Почти два миллиарда тенге потратили казахстанцы на "красивые номера", передает Zakon.kz.
По информации директора департамента по связям с общественностью Государственной корпорации "Правительство для граждан" Мурата Жуманбая, за полгода через специализированные ЦОНы было реализовано 7 775 номерных знаков повышенного спроса на общую сумму 1 913 267 539 тенге.
"Указанная сумма более чем в три раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Так, за 6 месяцев 2017 года граждане оплатили 587 406 055 тенге за 1574 "красивых" номеров. Наибольшее количество таких номерных знаков выдано в городах Астана (1762) и Алматы (3232), за ними следует Туркестанская (580), Жамбылская (457) и Костанайская (376) области", - написал Жуманбай в Facebook.
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