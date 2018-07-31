Сумма более чем в три раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Почти два миллиарда тенге потратили казахстанцы на "красивые номера", передает Zakon.kz.

По информации директора департамента по связям с общественностью Государственной корпорации "Правительство для граждан" Мурата Жуманбая, за полгода через специализированные ЦОНы было реализовано 7 775 номерных знаков повышенного спроса на общую сумму 1 913 267 539 тенге.

"Указанная сумма более чем в три раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Так, за 6 месяцев 2017 года граждане оплатили 587 406 055 тенге за 1574 "красивых" номеров. Наибольшее количество таких номерных знаков выдано в городах Астана (1762) и Алматы (3232), за ними следует Туркестанская (580), Жамбылская (457) и Костанайская (376) области", - написал Жуманбай в Facebook.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!