Нацбанк приостановил лицензию АО "Qazaq Banki"

Лицензию на прием депозитов физических лиц финрегулятор остановил из-за систематического нарушения договорных обязательств банком.

Национальный Банк РК приостановил действие лицензии на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц АО "Qazaq Banki". Запрет распространяется до 28 сентября, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

Как пояснили в Нацбанке, лицензии были приостановлены за систематическое неисполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям, а также нарушение пруденциальных нормативов.

Лицензия приостановлена на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических лиц и не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов Банка.

По состоянию на 1 июля 2018 года объем принятых депозитов физических лиц Банка составляет 22 млрд тенге. Доля депозитного портфеля физических лиц Банка составляет 0,3% от совокупного объема депозитов физических лиц банковской системы.

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