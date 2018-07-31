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Нацбанк приостановил лицензию АО "Qazaq Banki"

Лицензию на прием депозитов физических лиц финрегулятор остановил из-за систематического нарушения договорных обязательств банком.

Фото : Atameken Business Channel31 июля 2018, 16:50

Национальный Банк РК приостановил действие лицензии на прием депозитов физических лиц, открытие банковских счетов физических лиц АО "Qazaq Banki". Запрет распространяется до 28 сентября, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора.

Как пояснили в Нацбанке, лицензии были приостановлены за систематическое неисполнение договорных обязательств по платежным и переводным операциям, а также нарушение пруденциальных нормативов.

Лицензия приостановлена на привлечение новых депозитов и открытие новых банковских счетов физических лиц и не касается обслуживания действующих депозитов и клиентов Банка.

По состоянию на 1 июля 2018 года объем принятых депозитов физических лиц Банка составляет 22 млрд тенге. Доля депозитного портфеля физических лиц Банка составляет 0,3% от совокупного объема депозитов физических лиц банковской системы.


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