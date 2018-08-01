 В Алматы улицу Тургут Озала закроют из-за реконструкции теплосетей

С 8 часов 2 августа до 20 часов 9 августа будет закрыт проезд по улице Тургут Озала от улицы Дюсенова до улицы Толе би.

Сегмент улицы Тургут Озала в Алматы закроют из-за реконструкции теплосетей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО «Алматинские тепловые сети».

С 8 часов 2 августа до 20 часов 9 августа будет закрыт проезд по улице Тургут Озала от улицы Дюсенова до улицы Толе би.

Временные ограничения вводятся в связи плановой реконструкцией магистральных теплосетей, расположенных под проезжей частью этого сегмента.

Реконструкция инженерных сетей Алматы, предусматривающая замену изношенных трубопроводов на современные, необходима для минимизации нештатных ситуаций и рисков в работе городской системы теплоснабжения.

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