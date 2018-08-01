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Видео с места падения самолета в Мексике появилось в Сети

Несмотря на возникший пожар, большая часть пассажиров и члены экипажа, смогли самостоятельно покинуть судно.

Фото : Амител1 августа 2018, 10:13

В Сети появилось видео с места падения пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico, сообщает Zakon.kz.

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Самолет Embraer 190, потерпел аварию в аэропорту города Дуранго, направляясь в Мехико. Из-за погодных условий взлет авиалайнера был затруднен. Едва взлетев, самолет приземлился и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Несмотря на возникший пожар, большая часть пассажиров и члены экипажа, смогли самостоятельно покинуть судно. На борту лайнера находились 103 человека. В результате инцидента никто не погиб.


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