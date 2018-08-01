Видео с места падения самолета в Мексике появилось в Сети

Несмотря на возникший пожар, большая часть пассажиров и члены экипажа, смогли самостоятельно покинуть судно.

В Сети появилось видео с места падения пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Aeromexico, сообщает Zakon.kz.

Se habla se 80 lesionados tras desplome de avión #Aeromexico en #Durango el equipo es un Embraer 190 en ruta México-Durango pic.twitter.com/e5367F10vc — Azucena Uresti (@azucenau) 31 июля 2018 г.

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Самолет Embraer 190, потерпел аварию в аэропорту города Дуранго, направляясь в Мехико. Из-за погодных условий взлет авиалайнера был затруднен. Едва взлетев, самолет приземлился и выехал за пределы взлетно-посадочной полосы. Несмотря на возникший пожар, большая часть пассажиров и члены экипажа, смогли самостоятельно покинуть судно. На борту лайнера находились 103 человека. В результате инцидента никто не погиб.

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