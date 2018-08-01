В Туркестанской области строят завод по производству искусственного волокна

Планируемый объем - 50 тысяч тонн в год.

Сегодня аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев посетил индустриальную зону "Бадам", где ознакомился с ходом строительства завода по производству искусственного волокна из отходов полиэтилентерефталата, сообщает пресс-служба акима области.

На сегодняшний день запущен первый этап инвестиционного проекта, строительство которого было начато в 2016 году, трудоустроено 60 человек.

Ознакомившись с ходом строительства завода, глава региона поручил завершить в срок строительство производственного объекта и обеспечить на должном уровне надлежащую реализацию всех инструментов государственной поддержки. Кроме того, аким области отметил необходимость широко внедрять новые цифровые технологии и автоматизированные системы управления.

Отметим, что инвестиционная стоимость проекта составляет 20 миллионов долларов США. Ежегодно завод будет производить 50 тысяч тонн продукции. Объём производительности проекта сможет полностью удовлетворить потребности Казахстана в искусственном волокне. Планируется, что 200-250 человек будут задействованы при запуске завода, который будет стимулировать социально-экономическое развитие региона. Искусственное волокно – это универсальный материал, который используется фактически во всех отраслях промышленности. Переработка ПЭТ позволит улучшить экологическую обстановку в Казахстане.

Напомним, что данный проект реализуется в рамках Меморандума о сотрудничестве, подписанного в ходе международного инвестиционного форума "Ontustik Invest-2016". Строительство проекта осуществляется совместно с известной зарубежной компанией "HONGKONG TIANRUN CO…LTD", акиматом области и крупной, промышленной компанией "Green Technology Industries". На сегодняшний день, компания открыла свои производственные места в 70 странах.

Стоит отметить, на территории индустриальной зоны реализуются 12 проектов общей стоимостью 65 716,9 млн тенге, с созданием 1 583 рабочих мест. Из них на сегодняшний день реализовано 3 проекта стоимостью 7 788,9 млн тенге и создано 107 рабочих мест.

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