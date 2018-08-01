Российские журналисты снимут фильм о громком уголовном деле в Караганде

В известной российской телепрограмме расскажут о преступлениях банды серийных убийц, орудовавшей в шахтерской столице в 80-х годах прошлого века.

Известная программа «Следствие вели… с Леонидом Каневским», которая рассказывает о самых громких делах советской эпохи на телеканале НТВ, снимает передачу о деле банды «Волчья стая» в Караганде, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

Съемочная группа российского телеканала приехала в шахтерскую столицу Казахстана для съемок очередной серии из цикла передачи «Следствие вели… с Леонидом Каневским». Съемки ведутся при поддержке руководства ДВД Карагандинской области.

Совместно с пресс-службой областного ДВД записываются основные интервью с участниками тех событий. Задача передачи создать своего рода историческую реконструкцию 40-летней давности, когда в Караганде ловили банду серийных убийц, нападавших на таксистов.

В раскрытии особо тяжкого преступления были задействованы такие корифеи уголовного сыска, как Виктор Горецкий, Юрий Гаврилов, Амантай Нурмаганбетов, Анатолий Ковалев и Виктор Журавлев. С некоторыми из них журналист программы Олег Налимов пообщался лично.

«Банда вооруженных ножами уголовников во главе с Николаем Волченко несколько месяцев терроризировала Караганду. Их назвали «волчьей стаей». Чтобы вычислить бандитов были привлечены все силы и средства УВД и внутренних войск», - вспоминает Виктор Журавлев, работавший в то время прокурором Ленинского района.

Хорошо помнит события тех лет и Виктор Горецкий, в то время исполнявший обязанностей начальника штаба УВД Карагандинской области.

«Это вызвало резонанс в городе. Областной суд состоялся в ноябре 1981 года. Разбиралось 19 эпизодов. Процесс был открытым. Нина Стрижакова была приговорена к 15 годам лишения свободы, а троим преступникам дали высшую меру – расстрел», - рассказал В. Горецкий.

Также Олег Налимов побывал в музее ДВД и в совете ветеранов ОВД, где ознакомился с историческими документами и побеседовал с председателем совета ветеранов ОВД Карагандинской области, полковником милиции в отставке Жуманом Нурпеисовым.

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