О незаконных сборах денег на благотворительность рассказали в ДВД Алматы

Такие действия регламентируются статьей УК РК - "Мошенничество".

Департамент внутренних дел Алматы разъяснил требования уголовного и административного законодательств в части незаконного сбора денег на благотворительность, передает Zakon.kz.

«Из практики: в большинстве своем такого рода сборы осуществляются молодыми людьми в местах массового пребывания граждан, посредством демонстрации прозрачной коробки с иллюстративными данными человека, зачастую, ребенка, якобы, нуждающегося в материальной помощи. Насколько достоверны и правдивы эти истории – вопрос открытый. Были случаи, когда под видом сбора денег для больного ребенка действовали мошенники. Как правило, отследить истинное назначение и целевое использование таких пожертвований невозможно. На это и рассчитывают любители легкой наживы», - информировали в полиции.

Кроме того, в ДВД отметили, что в действиях лиц, незаконно собирающих деньги на благотворительность, могут усматриваться признаки мошенничества, регламентируемого ст. 190 УК РК, а также назойливого приставания к гражданам в общественных местах – ст. 449 КРКобАП.

«В этой связи, полиция Алматы предупреждает граждан о возможных противоправных действиях в данной сфере и призывает реализовывать свои благотворительные намерения посредством специальных фондов, общественных объединений, организаций, специализирующихся в этой области, а также имеющих официальную регистрацию в органах юстиции. А лиц, занимающихся сбором денег на благотворительность ненадлежащим образом, предупреждаем об ответственности в соответствии с законодательством», - заключили в ДВД.

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