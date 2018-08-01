Китай предупредил США о последствиях эскалации торговой войны

Официальный представитель МИД КНР заявил, что шантаж и давление США в отношении его страны никогда не сработают.

Китай примет необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов, если США будут далее повышать пошлины на китайские товары и провоцировать эскалацию торговой войны. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, сообщают РИА Новости.

Утром в среду агентство Блумберг со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией, сообщило, что администрация США планирует предложить введение пошлин в 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму 200 миллиардов долларов.

Как пояснило агентство, ранее президент США Дональд Трамп хотел ввести пошлины в 10% на дополнительный расширенный список товаров и услуг, однако такие меры в администрации сочли недостаточными.

"Позиция Китая остается четкой и неизменной: шантаж и давление США в отношении КНР никогда не сработают", — заявил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, "если США будут предпринимать действия по дальнейшей эскалации ситуации, Китай, несомненно, примет необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов".

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